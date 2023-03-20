Зампредседателя Совбеза Медведев: Эффективность деятельности МУС сводится к нулю

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:47
Данный уголовный орган не идет ни в какое сравнение с Токийским и Нюрнбергским трибуналами, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Медведева. Этот суд даже сложно сравнить с сомнительным трибуналом по Югославии, отметил политик. Таким образом он хотел подчеркнуть бесполезность данного международного органа.
Ранее представители Кремля дали комментарии в отношении выданного ордера на арест главы государства Владимира Путина. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это неприемлемым. При этом он отметил, что наше государство не признают юрисдикцию Московского уголовного суда, как и многие другие государства.