Зампредседателя Совбеза Медведев: Эффективность деятельности МУС сводится к нулю

Ранее представители Кремля дали комментарии в отношении выданного ордера на арест главы государства Владимира Путина. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это неприемлемым. При этом он отметил, что наше государство не признают юрисдикцию Московского уголовного суда, как и многие другие государства.