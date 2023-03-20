За дело взялась прокуратура. В Омской области проверят захоронения в заказнике

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщают, что в Калачинском районе началась проверка по факту размещения биологических отходов на территории заказника.
Напомним, сотрудники Россельхознадзора нашли в Калачинском районе на территории природного лесного заказника «Лесостепной» свыше тонны останков крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей.
Пробы патологического материала уже отправили на исследования, чтобы убедится в отсутствии особо опасных болезней.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку причиненному окружающей среде ущербу и нанесенному вреду санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», — уточняют в пресс-службе.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, а виновников накажут в соответствии с законом. Отметим, что именно предприятия на территории Калачинского и Кормиловского районов могут быть причастны к созданию скотомогильника.