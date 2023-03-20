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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

За дело взялась прокуратура. В Омской области проверят захоронения в заказнике

20 марта 2023, 14:24
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области началась проверка из-за трупов в природном заказнике

Пробы патологического материала отправили на исследования для выявления особо опасных болезней.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщают, что в Калачинском районе началась проверка по факту размещения биологических отходов на территории заказника.

Напомним, сотрудники Россельхознадзора нашли в Калачинском районе на территории природного лесного заказника «Лесостепной» свыше тонны останков крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей.

Пробы патологического материала уже отправили на исследования, чтобы убедится в отсутствии особо опасных болезней.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку причиненному окружающей среде ущербу и нанесенному вреду санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», — уточняют в пресс-службе.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, а виновников накажут в соответствии с законом. Отметим, что именно предприятия на территории Калачинского и Кормиловского районов могут быть причастны к созданию скотомогильника.

В Омской области сгрузили больше тонны трупов на территорию лесного заказника
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#Ксения Карагодина#Прокуратура#Проверка прокуратуры#Биологические отходы#Общество#Город#Происшествия#Роспотребнадзор#Новости#Омск#Омская область
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