За 10 лет средняя пенсия омичей выросла в 2 раза

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:52
NGS55.RU сообщает, что сейчас в Омской области средний размер пенсии составляет 18 220 рублей. А получают ее 566 тысяч человек.
Средняя пенсия в регионе увеличилась в 2 раза за последние 10 лет, об этом сообщают статистики, ссылаясь на Пенсионный (а с 2023 года Социальный) фонд России. Отметим, что значительные увеличения произошли в 2022 году — на 14,7% и 2015 — на 10,9%.
Все дело в резком росте инфляции. Каждый год пенсии индексировали на 5–7%. Но заметно это было лишь в некоторые года. Например, в прошлом году — почти на 15% и в 2015 году — почти на 11%.
Напомним, что за год снизилось число омичей, которые получают пенсии по старости (с 476,6 тысячи человек до 471,1 тысячи). А средний размер пенсий в начале 2022 года составлял 15 886,8 рублей.