Ранее Город55 сообщал, что в Омской области на оборонных предприятиях квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Основные вакансии — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики и другие специалисты. В настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется 2,4 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей.