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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

В среднем 59 тысяч. Названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в Омске

20 марта 2023, 03:18
Фото: 1MI
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Отрасль по производству электроники и оптики стала самой высокооплачиваемой в Омске

Регион занял 52 место в рейтинге заработков по отраслям.

Самую большую зарплату в Омской области по итогам 2022 года получали сотрудники, работающие на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. В среднем 59 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовало РИА «Новости». Специалисты агентства составили рейтинг заработков по отраслям.

Согласно исследованию, самую достойную зарплату в целом по стране получают финансисты и люди, занятые в нефтегазодобыче. Лидером стала Москва. Здесь сотрудники банковской сферы и финансов зарабатывают в среднем 224 тысячи рублей. Омская область в списке заняла 52 место. Последние места в рейтинге у Калмыкии, Мордовии и Ивановской области.

Согласно исследованию, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2022 год выросли на 13%, до 55,8 тысячи рублей.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области на оборонных предприятиях квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Основные вакансии — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики и другие специалисты. В настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется 2,4 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей.

Зарплаты с пятью нулями. В Омске набирают тысячи сотрудников на оборонные заводы
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#Евгений Игишев#Зарплата#Средняя зарплата#Вакансии#Работа#Высокооплачиваемая работа#Экономика#Омск#Омская область
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