Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Самую большую зарплату в Омской области по итогам 2022 года получали сотрудники, работающие на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. В среднем 59 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовало РИА «Новости». Специалисты агентства составили рейтинг заработков по отраслям.
Согласно исследованию, самую достойную зарплату в целом по стране получают финансисты и люди, занятые в нефтегазодобыче. Лидером стала Москва. Здесь сотрудники банковской сферы и финансов зарабатывают в среднем 224 тысячи рублей. Омская область в списке заняла 52 место. Последние места в рейтинге у Калмыкии, Мордовии и Ивановской области.
Согласно исследованию, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2022 год выросли на 13%, до 55,8 тысячи рублей.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области на оборонных предприятиях квалифицированным рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Основные вакансии — монтажники, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики и другие специалисты. В настоящее время на предприятия ОПК в Омской области требуется 2,4 тысячи человек. С начала года работу на омских заводах нашли 1,7 тысяч соискателей.