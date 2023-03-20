В РФ арестовали активы Volkswagen

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Как пишет Infox, в понедельник Арбитражный суд Нижегородской области вынес постановление об удовлетворении требований Горьковского автозавода о наложении ареста на российское имущество компании Volkswagen.
Соответствующий иск на сумму в 15,5 миллиарда рублей был подан представителями ГАЗа с целью признания недействительным соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Напомним, сотрудничество между ГАЗом и Volkswagen приостановили после начала СВО на Украине.