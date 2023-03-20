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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В РФ арестовали активы Volkswagen

Сегодня, 17:04
По иску ГАЗа в России арестованы активы немецкого автомобильного концерна Volkswagen.

Как пишет Infox, в понедельник Арбитражный суд Нижегородской области вынес постановление об удовлетворении требований Горьковского автозавода о наложении ареста на российское имущество компании Volkswagen.

Соответствующий иск на сумму в 15,5 миллиарда рублей был подан представителями ГАЗа с целью признания недействительным соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Напомним, сотрудничество между ГАЗом и Volkswagen приостановили после начала СВО на Украине.

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