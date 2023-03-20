В Омской области жителям поселка несколько дней пытаются вернуть воду

В ответ на недовольство жителей «Омскоблводопровод» опубликовал хронику событий, сообщив, что 19 марта водоснабжение в п. Конезаводский осуществлялось с 09-30 с давлением 2.0 бар. Вода на насосную станцию «Конезавод» поступала в полном объеме, а для пополнения запаса воды на молочном заводе организовали подвоз. К 17:00 резервуары на предприятии заполнили до эксплуатационного уровня, но в 18:15 давление на насосной станции снова упало. К 21:00 уровень воды в резервуаре снизился до минимальных отметок. Насосную станцию перевели на набор, а водоснабжение поселка пришлось прекратить.