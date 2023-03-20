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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

В Омской области жителям поселка несколько дней пытаются вернуть воду

20 марта 2023, 09:21
Фото: 1MI
иллюстрация
Упало давление. Поселок в Омской области живет несколько дней с перебоями в водоснабжении из-за работ на сетях.

Пресс-служба Омскоблводопровода вчера сообщила о плановых работах по врезке водовода на участке Троицкое — Шараповка. Работы велись сутки с 8:30 утра 15 марта. 16, 17 и 18 числа воду подавали по графику. В том числе, в поселок Конезаводский Марьяновского района. Но жители поселка отмечали в комментариях, что с водоснабжением были проблемы вплоть до вечера 19 числа.

В ответ на недовольство жителей «Омскоблводопровод» опубликовал хронику событий, сообщив, что 19 марта водоснабжение в п. Конезаводский осуществлялось с 09-30 с давлением 2.0 бар. Вода на насосную станцию «Конезавод» поступала в полном объеме, а для пополнения запаса воды на молочном заводе организовали подвоз. К 17:00 резервуары на предприятии заполнили до эксплуатационного уровня, но в 18:15 давление на насосной станции снова упало. К 21:00 уровень воды в резервуаре снизился до минимальных отметок. Насосную станцию перевели на набор, а водоснабжение поселка пришлось прекратить.

Сегодня с 8:00 до 11:00 подготавливали трубопровод Пятилетка — Конезавод к подаче повышенного давления. С 11:00 идут работы с повышением давления для пропуска воды. Сегодня жителям поселка давали воду с 8:00 до 10:00. Следующая подача запланирована с 18:00 до 22:00. О том, по какому графику будут давать воду завтра, обещали сообщить в 18 часов.

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#Дарья Зыкова#Водоснабжение#Отключение воды#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Марьяновский район#Ремонт водопровода#Омскоблводопровод
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