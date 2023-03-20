В Омской области сгрузили больше тонны трупов на территорию лесного заказника

В ведомстве отметили, что на территории Калачинского и Кормиловского районов есть несколько предприятий, которые могут быть причастны к созданию спонтанного скотомогильника. Россельхознадзор работает над тем, чтобы установить виновников. Вся информация будет направляться в правоохранительные органы.