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В Омской области сгрузили больше тонны трупов на территорию лесного заказника

20 марта 2023, 12:15
Фото: пресс-служба Россельхознадзора Омской области
Останки скота нашли в природном заказнике Омской области. Предполагают, что биологические отходы выгрузили разом.

Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила, что ведомство занялось поисками виновных в незаконной свалке, найденной 16 марта в Калачинском районе. Неизвестные привезли и выбросили на территории природного лесного заказника «Лесостепной» больше тонны останков крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей.

Предварительно установили, что сбрасывали биологические отходы разом — с грузовика. Специалисты взяли пробы костей и мышечной ткани, чтобы выяснить степень опасности свалки и проверить, нет ли в останках возбудителей опасных инфекций.

В ведомстве отметили, что на территории Калачинского и Кормиловского районов есть несколько предприятий, которые могут быть причастны к созданию спонтанного скотомогильника. Россельхознадзор работает над тем, чтобы установить виновников. Вся информация будет направляться в правоохранительные органы.

Жители Омской области не оценили соседство со скотомогильником
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#Дарья Зыкова#Россельхознадзор#Несанкционированная свалка#Биологические отходы#Заказник#Экология#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Калачинский район
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