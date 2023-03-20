В Омской области сгрузили больше тонны трупов на территорию лесного заказника

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила, что ведомство занялось поисками виновных в незаконной свалке, найденной 16 марта в Калачинском районе. Неизвестные привезли и выбросили на территории природного лесного заказника «Лесостепной» больше тонны останков крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей.
Предварительно установили, что сбрасывали биологические отходы разом — с грузовика. Специалисты взяли пробы костей и мышечной ткани, чтобы выяснить степень опасности свалки и проверить, нет ли в останках возбудителей опасных инфекций.
В ведомстве отметили, что на территории Калачинского и Кормиловского районов есть несколько предприятий, которые могут быть причастны к созданию спонтанного скотомогильника. Россельхознадзор работает над тем, чтобы установить виновников. Вся информация будет направляться в правоохранительные органы.