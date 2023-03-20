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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

В Омской области пожарный во время отпуска спас бабушку и внучку из огня

20 марта 2023, 11:34
Фото: Город55
Огонь потушили за 12 минут.

19 марта произошел пожар в поселке Черлак на улице Мельникова. Рядом с местом возгорания оказался начальник караула 47 пожарно-спасательной части Владимир Теслов. Он позвонил коллегам и сам помчался к месту.

Фото: МЧС России

Пожарный рассказал, что сейчас находится в отпуске и просто ехал по делам, когда увидел черный дым неподалеку.

«Я, конечно, сразу в дом. Там уже собранная стоит девочка лет 6-7, а в комнате собирается пожилая женщина. Дым уже постепенно начинает поступать в помещение. Медлить не стал, скорее вывел их в безопасную зону. Потом еще вернулся в — у плиты стоял газовый баллон. Вместе с парнем открутили его и вынесли также из дома. Прибывшим пожарным сообщил, что людей в доме нет, баллон эвакуирован, и они приступили к ликвидации пожара», — рассказал Владимир Теслов.
Владимир Теслов
Фото: МЧС России

От высокой температуры шифер начал «стрелять». Приехавшим пожарным оставалось только локализовать пламя. В итоге пожар потушили за 12 минут. Пострадавших не было, отметили в ГУ МЧС России по Омской области.

Фото: МЧС России
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#Ксения Карагодина#Пожары#Спасение#Спасение людей#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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