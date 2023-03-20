В Омской области пожарный во время отпуска спас бабушку и внучку из огня

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
19 марта произошел пожар в поселке Черлак на улице Мельникова. Рядом с местом возгорания оказался начальник караула 47 пожарно-спасательной части Владимир Теслов. Он позвонил коллегам и сам помчался к месту.
Пожарный рассказал, что сейчас находится в отпуске и просто ехал по делам, когда увидел черный дым неподалеку.
«Я, конечно, сразу в дом. Там уже собранная стоит девочка лет 6-7, а в комнате собирается пожилая женщина. Дым уже постепенно начинает поступать в помещение. Медлить не стал, скорее вывел их в безопасную зону. Потом еще вернулся в — у плиты стоял газовый баллон. Вместе с парнем открутили его и вынесли также из дома. Прибывшим пожарным сообщил, что людей в доме нет, баллон эвакуирован, и они приступили к ликвидации пожара», — рассказал Владимир Теслов.
От высокой температуры шифер начал «стрелять». Приехавшим пожарным оставалось только локализовать пламя. В итоге пожар потушили за 12 минут. Пострадавших не было, отметили в ГУ МЧС России по Омской области.