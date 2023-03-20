В Омске вынесли приговор телефонным аферистам за обман пенсионеров

Соучастники звонили пожилым омичам и сообщали им о ДТП, которые якобы устроили их родственники, и чтобы уладить ситуацию, необходимо заплатить деньги. Один из осужденных выезжал к потерпевшим домой, чтобы забрать наличные. Второй отвечал за перевод денег сообщникам. В августе 2022 года таким способом обманули 6 пенсионеров на 1,6 млн рублей.