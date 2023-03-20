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Published Сегодня, 02:19

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В Омске вынесли приговор телефонным аферистам за обман пенсионеров

20 марта 2023, 02:19
От действий мошенников пострадали 6 пожилых людей.

В Кировском районном суде Омска вынесли приговор двоим жителям Новосибирска, их обвинили в мошенничестве, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следователи установили, что фигуранты вместе с сообщниками обманывали доверчивых пенсионеров.

Соучастники звонили пожилым омичам и сообщали им о ДТП, которые якобы устроили их родственники, и чтобы уладить ситуацию, необходимо заплатить деньги. Один из осужденных выезжал к потерпевшим домой, чтобы забрать наличные. Второй отвечал за перевод денег сообщникам. В августе 2022 года таким способом обманули 6 пенсионеров на 1,6 млн рублей.

В суде вынесли приговор — 3,5 и 4 года колонии общего режима. Также осужденные должны будут возместить всю сумму ущерба.

Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделили в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил.

Под суд за обман пенсионеров. В Омске рассмотрят дело о мошенничестве
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Мошенник#Телефонные мошенники#Суд#Уголовное дело#Омск#Омская область#Приговор
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