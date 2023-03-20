В Омске вынесли приговор телефонным аферистам за обман пенсионеров

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 03:20
В Кировском районном суде Омска вынесли приговор двоим жителям Новосибирска, их обвинили в мошенничестве, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следователи установили, что фигуранты вместе с сообщниками обманывали доверчивых пенсионеров.
Соучастники звонили пожилым омичам и сообщали им о ДТП, которые якобы устроили их родственники, и чтобы уладить ситуацию, необходимо заплатить деньги. Один из осужденных выезжал к потерпевшим домой, чтобы забрать наличные. Второй отвечал за перевод денег сообщникам. В августе 2022 года таким способом обманули 6 пенсионеров на 1,6 млн рублей.
В суде вынесли приговор — 3,5 и 4 года колонии общего режима. Также осужденные должны будут возместить всю сумму ущерба.
Уголовное дело в отношении других участников преступной группы выделили в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил.