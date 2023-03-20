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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

В Омске установят две станции по контролю за загрязнением воздуха за 37 млн рублей

20 марта 2023, 05:16
Фото: Город55
Они появятся на Московке-2 и в Амурском поселке

В Омске установят автоматические станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха. Они появятся на Московке-2 и в Амурском поселке. Согласно данным сайта госзакупок, на минувшей неделе, 15 и 17 марта, завершился аукцион, который определил поставщика станций. Общая цена двух контрактов составила более 37 млн рублей.

«Измерительное оборудование должно обеспечить количественное определение загрязняющих веществ и автоматический отбор отдельных компонентов загрязняющих веществ для дальнейшего определения их количественного состава в лаборатории» — говорится в сопроводительной документации.

Станции будут определять концентрацию в воздухе сероводорода, диоксида серы, формальдегида, хлорида водорода и других веществ. Оборудование в Амурском поселке должно появиться на улице Багратиона, 27Г, а на Московке-2 на улице Гашека, 6. Завершить работы по установке и настройке станции необходимо к середине ноября. 

От жителей города регулярно поступают жалобы на загрязненность воздуха. Так, 14 марта в Омске ночью зафиксировали двойное превышение норм по содержанию сероводорода. Напомним, недавно природоохранная прокуратура внесла представления руководителям 2 предприятий — «Омсктехуглерода» и «ТГК-11».

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#Евгений Игишев#Обь-Иртышское УГМС#Выбросы#Смог#Город#Общество#Экология#Омск
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