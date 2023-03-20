В Омске установят две станции по контролю за загрязнением воздуха за 37 млн рублей

Станции будут определять концентрацию в воздухе сероводорода, диоксида серы, формальдегида, хлорида водорода и других веществ. Оборудование в Амурском поселке должно появиться на улице Багратиона, 27Г, а на Московке-2 на улице Гашека, 6. Завершить работы по установке и настройке станции необходимо к середине ноября.