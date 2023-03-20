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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Омске старые светофоры дополнят светодиодными консолями. Публикуем адреса

20 марта 2023, 08:28
Фото: мэрия Омска

В Омске на светофоры установят светодиодные консоли

Обновленный вариант светофора более заметен в темноте и для автомобилистов, и для пешеходов.

На сайте Госзакупок разместили аукцион на выполнение работ по оснащению 41 городского светофора дополнительной светодиодной консолью. Усовершенствование регулировщиков обойдется в 1 млн 461 тыс рублей, уточнили в мэрии Омска.

Новые светодиодные консоли установят на светофорах на главных городских магистралях:

  • ул. Красный Путь;
  • ул. Пушкина;
  • ул. Булатова;
  • ул. Ленина;
  • ул. Крупской;
  • дублер Лукашевича;
  • ул. Лукашевича;
  • ул. 60 лет Победы;
  • ул. Суворова.

Сейчас в городе действуют лишь несколько светодиодных консолей — на Театральной площади и на улице Дианова. Их в прошлом году установили в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Управлении по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства мэрии Омска добавили, что такие г-образные консоли заметны издалека и в непогоду. На краю консолей также будут закреплены знаки пешеходного перехода.

#Ольга Акамова#Дорога#Улица#Светофор#Светодиод#Город#Новости#Омская область
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