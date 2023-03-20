Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
На сайте Госзакупок разместили аукцион на выполнение работ по оснащению 41 городского светофора дополнительной светодиодной консолью. Усовершенствование регулировщиков обойдется в 1 млн 461 тыс рублей, уточнили в мэрии Омска.
Новые светодиодные консоли установят на светофорах на главных городских магистралях:
Сейчас в городе действуют лишь несколько светодиодных консолей — на Театральной площади и на улице Дианова. Их в прошлом году установили в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Управлении по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства мэрии Омска добавили, что такие г-образные консоли заметны издалека и в непогоду. На краю консолей также будут закреплены знаки пешеходного перехода.