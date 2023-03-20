В Омске специалисты «Тепловой компании» взялись за ликвидацию фонтана из кипятка

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Пресс-служба МП «Тепловая компания» сообщила о ходе работ по ликвидации прорыва на теплотрассе по адресу ул. Южная, 105. Авария произошла на абонентских сетях, и ее устранением должна была заниматься управляющая компания, но, по ряду причин, сотрудники «Тепловой компании» и профильные специалисты администрации Кировского округа взяли работу на себя. Сейчас «фонтан» кипятка уже обезврежен. К 18 часам по плану — завершение работ по ликвидации аварии.
«Наши специалисты выехали на место, как только информация о проблеме поступила. Были предприняты превентивные меры, которые позволили сохранить тепло в квартирах. Сейчас на объекте работает аварийная бригада, планируем к вечеру завершить все необходимые мероприятия на данном участке. Ориентировочно в 18:00», — прокомментировал заместитель директора, главный инженер МПТК Юрий Филиппов.
Управляющую компанию обяжут возместить расходы «Тепловой компании» на материалы, а также УК должна будет компенсировать временные затраты специалистов и работу спецтехники, поскольку изначально именно они должны были заниматься прорывом.