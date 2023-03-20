В Омске специалисты «Тепловой компании» взялись за ликвидацию фонтана из кипятка

Пресс-служба МП «Тепловая компания» сообщила о ходе работ по ликвидации прорыва на теплотрассе по адресу ул. Южная, 105. Авария произошла на абонентских сетях, и ее устранением должна была заниматься управляющая компания, но, по ряду причин, сотрудники «Тепловой компании» и профильные специалисты администрации Кировского округа взяли работу на себя. Сейчас «фонтан» кипятка уже обезврежен. К 18 часам по плану — завершение работ по ликвидации аварии.