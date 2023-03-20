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Updated Сегодня, 11:57

В Омске специалисты «Тепловой компании» взялись за ликвидацию фонтана из кипятка

20 марта 2023, 11:57
Фото: пресс-служба МП Тепловая компания
Прорвавшую трубу на Южной экстренно чинят. МП «Тепловая компания» взяла на себя работы по устранению «фонтана» кипятка. Отопление в окрестных домах не отключали.

Пресс-служба МП «Тепловая компания» сообщила о ходе работ по ликвидации прорыва на теплотрассе по адресу ул. Южная, 105. Авария произошла на абонентских сетях, и ее устранением должна была заниматься управляющая компания, но, по ряду причин, сотрудники «Тепловой компании» и профильные специалисты администрации Кировского округа взяли работу на себя. Сейчас «фонтан» кипятка уже обезврежен. К 18 часам по плану — завершение работ по ликвидации аварии.

«Наши специалисты выехали на место, как только информация о проблеме поступила. Были предприняты превентивные меры, которые позволили сохранить тепло в квартирах. Сейчас на объекте работает аварийная бригада, планируем к вечеру завершить все необходимые мероприятия на данном участке. Ориентировочно в 18:00», — прокомментировал заместитель директора, главный инженер МПТК Юрий Филиппов.

Управляющую компанию обяжут возместить расходы «Тепловой компании» на материалы, а также УК должна будет компенсировать временные затраты специалистов и работу спецтехники, поскольку изначально именно они должны были заниматься прорывом.

Фото: пресс-служба МП Тепловая компания
#Дарья Зыкова#Авария#Омск#Новости#Общество#Город#Происшествия#Тепловая компания#Устранение прорыва#Юрий Филиппов#Ремонтные работы
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