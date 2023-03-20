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Published Сегодня, 10:20

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В Омске на проблемном долгострое возобновилось строительство

20 марта 2023, 10:20
Фото: пресс-служба минстроя Омской области
Своих квартир ждут 138 дольщиков. Строительство еще в октябре взял на себя подрядчик ООО ГК «ЭнергоСистемы». Омичам рассказали о ходе строительства.

Пресс-служба минстроя Омской области сообщила, что по адресу ул. Химиков — 28 возобновлено строительство. Жилья там ждут 138 участников долевого строительства.

Контракт заключили в октябре 2022 года с ООО «ГК „ЭнергоСистемы“. Сейчас строители демонтировали старые технические конструкции, не прошедшие в свое время экспертизу, а также пришедшие в негодность вентиляционные шахты. Параллельно монтируют оконные блоки и расширяют дверные проемы, усиливают балконы, приступили к установке сантехники и электротехническим работам. Дом готов на 65%. Его планируют сдать в эксплуатацию к концу 2023 года.

Напомним, тот же подрядчик планирует к октябрю закончить долгострой на ул. 11-й Ремесленной.

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#Дарья Зыкова#Строительство#Обманутые дольщики#Многоквартирный дом#Минстрой#Общество#Город#Жилье#Омск
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