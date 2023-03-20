В Омске на проблемном долгострое возобновилось строительство

Контракт заключили в октябре 2022 года с ООО «ГК „ЭнергоСистемы“. Сейчас строители демонтировали старые технические конструкции, не прошедшие в свое время экспертизу, а также пришедшие в негодность вентиляционные шахты. Параллельно монтируют оконные блоки и расширяют дверные проемы, усиливают балконы, приступили к установке сантехники и электротехническим работам. Дом готов на 65%. Его планируют сдать в эксплуатацию к концу 2023 года.