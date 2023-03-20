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Published Сегодня, 02:45

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Updated Сегодня, 02:54

В двух районах Омской области отменили карантин по бешенству

20 марта 2023, 02:45
Фото: 1MI
Ограничения действовали в течение двух месяцев.

На минувших выходных в Муромцевском и Калачинском районах Омской области отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ от 17 марта за подписью главы региона Александра Буркова опубликован на официальном портале правовой информации.

«Отменить ограничительные мероприятия, установленные: 1) Указом Губернатора Омской области от 18 января 2023 года на территории Муромцевского муниципального района Омской области — с 18 марта; 2) Указом Губернатора Омской области от 19 января 2023 года на территории Калачинского муниципального района Омской области — с 19 марта», — говорится в документе.

Ранее Город55 сообщал, что в Павлоградском районе до 1 мая ввели ограничения из-за бешенства. Очагом инфекции стало село Логиновка. На этой территории запрещено лечение больных животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз животных. Также в Павлоградском районе нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Смертельная инфекция. В Омской области на два месяца ввели карантин из-за бешенства
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#Евгений Игишев#Омск#Карантин#Бешенство#Александр Бурков#Указ#Общество#Калачинский район#Муромцевский район
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