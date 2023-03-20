Ушел из жизни ветеран омской журналистики Валерий Мельников

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На 83-м году скончался ветеран омской журналистики Валерий Мельников, сообщили сегодня, 20 марта, в Союзе журналистов Омской области.
Валерий Мельников начинал свой карьерный путь на радио, работал в различных профильных изданиях. В конце 1978 года он вошел в группу журналистов, готовящих к изданию первую городскую газету — «Вечерний Омск», в которой проработал больше 10 лет. Также Валерий Мельников трудился в областном правительстве и занимал должность редактора газеты «Третья столица».
«Валерий Николаевич Мельников запомнился всем знавшим его как скромный добрый человек и замечательный, глубоко эрудированный журналист. Он навсегда вписал свое имя в историю омской журналистики», — рассказали в Союзе журналистов.
О дате и месте прощания пока не сообщается. Напомним, в конце февраля у Валерия Мельникова диагностировали миелому костного мозга. Он нуждался в большом количестве крови для переливания.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Валерия Мельникова.