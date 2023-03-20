Ушел из жизни ветеран омской журналистики Валерий Мельников

Валерий Мельников начинал свой карьерный путь на радио, работал в различных профильных изданиях. В конце 1978 года он вошел в группу журналистов, готовящих к изданию первую городскую газету — «Вечерний Омск», в которой проработал больше 10 лет. Также Валерий Мельников трудился в областном правительстве и занимал должность редактора газеты «Третья столица».