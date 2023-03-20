Смертельная встреча. В Омске ночные посиделки двух приятелей закончились поножовщиной

Тело мужчины обнаружили медики, которые приехали на вызов около 5 часов утра в субботу, 18 марта. У омича нашли множественные ножевые ранения спины, которые, предварительно, и стали причиной смерти. Медики вызвали полицейских, и те установили, что к смерти омича может быть причастен его 30-летний приятель.