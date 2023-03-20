Смертельная встреча. В Омске ночные посиделки двух приятелей закончились поножовщиной

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Уточняется, что это произошло после нахождения тела 29-летнего омича в подъезде дома на улице 4 Амурский проезд.
Тело мужчины обнаружили медики, которые приехали на вызов около 5 часов утра в субботу, 18 марта. У омича нашли множественные ножевые ранения спины, которые, предварительно, и стали причиной смерти. Медики вызвали полицейских, и те установили, что к смерти омича может быть причастен его 30-летний приятель.
Как оказалось, погибшего мужчину пригласил 30-летний приятель к себе домой на ночь. Те устроили алкозастолье, и в какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Хозяин жилища несколько раз ударил приятеля ножом, а затем сам вызвал скорую помощь.
На месте происшествия оперативники изъяли нож, а подозреваемого задержали. В суд направлено ходатайство об аресте 30-летнего омича. Проходят допросы и другие следственные действия, расследование продолжается, уточнили в СУ СКР по Омской области.