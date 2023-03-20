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Published Сегодня, 06:56

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Updated Сегодня, 07:36

Смертельная встреча. В Омске ночные посиделки двух приятелей закончились поножовщиной

20 марта 2023, 06:56
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске нашли тело мужчины с изрезанной спиной

По подозрению в убийстве задержали приятеля погибшего.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Уточняется, что это произошло после нахождения тела 29-летнего омича в подъезде дома на улице 4 Амурский проезд.

Тело мужчины обнаружили медики, которые приехали на вызов около 5 часов утра в субботу, 18 марта. У омича нашли множественные ножевые ранения спины, которые, предварительно, и стали причиной смерти. Медики вызвали полицейских, и те установили, что к смерти омича может быть причастен его 30-летний приятель.

Как оказалось, погибшего мужчину пригласил 30-летний приятель к себе домой на ночь. Те устроили алкозастолье, и в какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Хозяин жилища несколько раз ударил приятеля ножом, а затем сам вызвал скорую помощь.

На месте происшествия оперативники изъяли нож, а подозреваемого задержали. В суд направлено ходатайство об аресте 30-летнего омича. Проходят допросы и другие следственные действия, расследование продолжается, уточнили в СУ СКР по Омской области.

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#Ольга Акамова#Уголовное дело#Поножовщина#Пьяные посиделки#Алкоголь#Убийство#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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