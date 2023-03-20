Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении прокурора и судей МУС

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Данная информация появилась на Telegram-канале ведомства, передает RT.
В в действиях прокурора МУС Ахмад Хана Следственный комитет усмотрел признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК РФ: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, который находится под международной защитой, с целью осложнения международных отношений.
Также в сообщении СК России отмечается, что в действиях судей МУС содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК РФ: заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, находящегося под международной защитой, с целью осложнения международных отношений.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Российская федерация не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.