Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении прокурора и судей МУС

В в действиях прокурора МУС Ахмад Хана Следственный комитет усмотрел признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК РФ: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, который находится под международной защитой, с целью осложнения международных отношений.