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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении прокурора и судей МУС

Сегодня, 17:14
СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, а также судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Данная информация появилась на Telegram-канале ведомства, передает RT.

В в действиях прокурора МУС Ахмад Хана Следственный комитет усмотрел признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК РФ: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, который находится под международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Также в сообщении СК России отмечается, что в действиях судей МУС содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК РФ: заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, находящегося под международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Российская федерация не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» президента РФ и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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