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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

СК возбудил дело по факту избиения подростков молотками в Ульяновской области

Сегодня, 10:11
По факту избиения двух сверстников молотками в Ульяновской области, сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело.

Как пишет газета “Известия”, дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух лиц»).

На данный момент двое 17-летних подозреваемых в участии в данном преступлении уже задержаны. Они являются местными жителями. Следователи принимают меры к задержанию остальных, участвовавших в преступлении. Обстоятельства конфликта между подростками устанавливаются.

Сообщалось, что инцидент произошел с 12 по 13 марта на территории Засвияжского района Ульяновска. Подростки избили двух сверстников в возрасте 16 и 17 лет молотками. Пострадавшие были госпитализированы.

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