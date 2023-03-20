СК возбудил дело по факту избиения подростков молотками в Ульяновской области

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Как пишет газета “Известия”, дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух лиц»).
На данный момент двое 17-летних подозреваемых в участии в данном преступлении уже задержаны. Они являются местными жителями. Следователи принимают меры к задержанию остальных, участвовавших в преступлении. Обстоятельства конфликта между подростками устанавливаются.
Сообщалось, что инцидент произошел с 12 по 13 марта на территории Засвияжского района Ульяновска. Подростки избили двух сверстников в возрасте 16 и 17 лет молотками. Пострадавшие были госпитализированы.