Россияне массово начали оформлять визы в Китай

Как пишет infox.ru, многие российские предприниматели заинтересованы в получении деловых виз, чтобы принять участие в Кантонской ярмарке, которая состоится в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Кроме того, российские туристы заинтересованы в пляжном отдыхе на Хайнане, и возобновление безвизовых групповых туров может привести к восстановлению туристического потока в Китай на 30-40% от уровня до пандемии.