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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Россияне массово начали оформлять визы в Китай

Сегодня, 16:34
С началом открытого туристического сезона весной, Китай стал доступен для посещения, и это вызвало настоящий ажиотаж среди россиян. Согласно информации, опубликованной в «КоммерсантЪ», визы на Китай были распроданы за два дня, и теперь подать заявление на визу можно только через несколько месяцев.

Россияне также активно бронируют отели в крупных городах Китая.

Как пишет infox.ru, многие российские предприниматели заинтересованы в получении деловых виз, чтобы принять участие в Кантонской ярмарке, которая состоится в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Кроме того, российские туристы заинтересованы в пляжном отдыхе на Хайнане, и возобновление безвизовых групповых туров может привести к восстановлению туристического потока в Китай на 30-40% от уровня до пандемии.

Однако авиасообщение остается ограниченным, поскольку в настоящее время в Китай могут лететь только самолеты без двойной регистрации, из которых в России доступно только 180.

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