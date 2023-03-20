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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Резидент «Технополис Москвы» нарастил выпуск металлорежущих инструментов

Сегодня, 09:09
Резидент (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Микробор» выпускает металлорежущие инструменты во все больших объемах. Рост производства этой продукции достиг 78 процентов.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на главу Московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, компания производит сверхтвердые композиционные материалы и инструменты собственной разработки и поставляет их на рынок России, замещая крупные иностранные фирмы. В минувшем году был серьезно расширен ассортимент и сделано около 1,9 тысячи отгрузок заказов. На предприятии создано 30 новых рабочих мест.

В целом было отгружено изделий компании в 3,5 раза больше, а выручка по сравнению с 2021 годом выросла почти троекратно.

По словам гендиректора московской ОЭЗ Геннадия Дегтева, в течение короткого времени предприятием было разработано и внедрено пять новых сортов композитов, позволяющих обрабатывать сверхтвердые материалы.

Скоро на территории «Технополиса Москвы создадут новую производственную зону для локализации технологии, позволяющей шлифовать пластины из твердого сплава.

#Экономика
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