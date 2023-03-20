Резидент «Технополис Москвы» нарастил выпуск металлорежущих инструментов

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на главу Московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, компания производит сверхтвердые композиционные материалы и инструменты собственной разработки и поставляет их на рынок России, замещая крупные иностранные фирмы. В минувшем году был серьезно расширен ассортимент и сделано около 1,9 тысячи отгрузок заказов. На предприятии создано 30 новых рабочих мест.