Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Челябинской области

Сегодня, 08:42
По информации от пресс-службы Госавтоинспекции Челябинской области, на трассе М5 в Сосновском районе произошло столкновение рейсового автобуса № 515 с грузовиком. Автобус с пассажирами следовал в санаторий «Кисегач».

По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса Ford Transit совершил столкновение с грузовиком Scania, двигавшимся впереди, под управлением 34-летнего мужчины, пишет ФедералПресс. ДТП произошло около 17:00 19 марта возле Полетаево-2. На месте происшествия работали два экипажа сотрудников ДПС.

Стоит отметить, что в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров. В результате столкновения двое из них получили травмы и были госпитализированы. На данный момент нет информации о степени тяжести полученных травм.

Правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают причины произошедшего.

 

Подпишитесь
Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона
Вчера, 08:15
Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
Сегодня, 02:08
В Омске установят две станции по контролю за загрязнением воздуха за 37 млн рублей
Сегодня, 05:16
В двух районах Омской области отменили карантин по бешенству
Сегодня, 02:45
В зоне СВО погиб омский боец ЧВК «Вагнер»
Вчера, 14:02
В среднем 59 тысяч. Названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в Омске
Сегодня, 03:18