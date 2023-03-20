Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Челябинской области

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса Ford Transit совершил столкновение с грузовиком Scania, двигавшимся впереди, под управлением 34-летнего мужчины, пишет ФедералПресс. ДТП произошло около 17:00 19 марта возле Полетаево-2. На месте происшествия работали два экипажа сотрудников ДПС.
Стоит отметить, что в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров. В результате столкновения двое из них получили травмы и были госпитализированы. На данный момент нет информации о степени тяжести полученных травм.
Правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают причины произошедшего.