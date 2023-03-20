Проректоры вузов СФО назвали самые востребованные специальности

В Сибирском федеральном университете также ощущают нехватку специалистов в IT-сфере, радиотехнике и системах связи, робототехнике и управлении технических систем. Кроме того, в Омском государственном техническом университете подчеркнули востребованность специалистов в сфере машиностроения, производственных технологий и инженеров-конструкторов с знаниями в области IT. В данном направлении вуз ведет подготовку.