Проректоры вузов СФО назвали самые востребованные специальности

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов отметил востребованность специальностей в секторе ОПК, таких как "автоматизация технологических процессов производства", "электроэнергетика" и "электротехника", пишет ФедералПресс.
В Сибирском федеральном университете также ощущают нехватку специалистов в IT-сфере, радиотехнике и системах связи, робототехнике и управлении технических систем. Кроме того, в Омском государственном техническом университете подчеркнули востребованность специалистов в сфере машиностроения, производственных технологий и инженеров-конструкторов с знаниями в области IT. В данном направлении вуз ведет подготовку.