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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Проректоры вузов СФО назвали самые востребованные специальности

Сегодня, 11:24
Проректоры нескольких вузов СФО на пресс-конференции в ТАСС назвали самые востребованные специальности для студентов. В частности, они упомянули сферу IT в любом направлении, включая информационную безопасность, а также конструкторов, которых не хватает на любом предприятии.

Проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов отметил востребованность специальностей в секторе ОПК, таких как "автоматизация технологических процессов производства", "электроэнергетика" и "электротехника", пишет ФедералПресс.

В Сибирском федеральном университете также ощущают нехватку специалистов в IT-сфере, радиотехнике и системах связи, робототехнике и управлении технических систем. Кроме того, в Омском государственном техническом университете подчеркнули востребованность специалистов в сфере машиностроения, производственных технологий и инженеров-конструкторов с знаниями в области IT. В данном направлении вуз ведет подготовку.

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