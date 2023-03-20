Прокат квадроциклов в омском парке, где девочке размозжило пальцы, работал незаконно

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Прокат квадроциклов в парке 300-летия Омска работал незаконно. По иску прокуратуры Омской области суд признал недействительными сделки по аренде движимого имущества, прикрывающие договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, проверку в бюджетном учреждении «Спортивный город» провели после того, как маленькой девочке летом прошлого года оторвало да пальца на ноге во время катания на квадроцикле. Следком тогда возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку картодрома. По итогам она подала в арбитражный суд иск о признании недействительными договоров аренды и субаренды оборудования и о выселении картодрома с занятого им участка.
Земля в парке находится в распоряжении БУ «Спортивный город». По документам ведомство взяло в аренду оборудование для картодрома у одного предпринимателя и передало другому. Последний и организовал прокат квадроциклов на муниципальной земле.
В итоге сделки по аренде оборудования на самом деле прикрывали договор об аренде участка муниципальной земли. Суд признал их незаконными. Владелец проката обязан освободить землю и убрать с нее оборудование.