Прокат квадроциклов в омском парке, где девочке размозжило пальцы, работал незаконно

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, проверку в бюджетном учреждении «Спортивный город» провели после того, как маленькой девочке летом прошлого года оторвало да пальца на ноге во время катания на квадроцикле. Следком тогда возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку картодрома. По итогам она подала в арбитражный суд иск о признании недействительными договоров аренды и субаренды оборудования и о выселении картодрома с занятого им участка.