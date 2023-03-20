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Published Сегодня, 04:08

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Прокат квадроциклов в омском парке, где девочке размозжило пальцы, работал незаконно

20 марта 2023, 04:08
Фото: 1MI
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Прокуратура нашла нарушения у бюджетного учреждения «Спортивный город».

Прокат квадроциклов в парке 300-летия Омска работал незаконно. По иску прокуратуры Омской области суд признал недействительными сделки по аренде движимого имущества, прикрывающие договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, проверку в бюджетном учреждении «Спортивный город» провели после того, как маленькой девочке летом прошлого года оторвало да пальца на ноге во время катания на квадроцикле. Следком тогда возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку картодрома. По итогам она подала в арбитражный суд иск о признании недействительными договоров аренды и субаренды оборудования и о выселении картодрома с занятого им участка.

Земля в парке находится в распоряжении БУ «Спортивный город». По документам ведомство взяло в аренду оборудование для картодрома у одного предпринимателя и передало другому. Последний и организовал прокат квадроциклов на муниципальной земле.

В итоге сделки по аренде оборудования на самом деле прикрывали договор об аренде участка муниципальной земли. Суд признал их незаконными. Владелец проката обязан освободить землю и убрать с нее оборудование.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Суд#Решение суда#Судебное решение#Спортивный город#Омск#Общество
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