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Прикрыли колесом, чтобы сбить напор. В Омске ищут виновных в прорыве на теплопроводе

20 марта 2023, 10:49
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске из-под земли несколько дней бьет фонтан с кипятком прямо у подъезда

Кипятком залило машины. Трубу перекрывали, но включили снова. Фонтан продолжает бить из-под земли. Авария привлекла внимание следователей и прокуратуры.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что прямо сейчас идет доследственная проверка по сообщениям в СМИ о прорыве теплотрассы.

В эфире «Вести Омск» сообщили о фонтане кипятка, бьющем из-под земли несколько дней. Вода залила припаркованные автомобили жильцов дома 105 на ул. Южной в Кировском округе. Авария произошла вечером 18 марта. Аварию не ликвидировали больше суток. Саму дыру люди заткнули автомобильной покрышкой, чтобы сбить напор. Но била она все равно с приличной силой. В эфире сообщили, что изначально воду перекрывали, но включили обратно, чтобы люди на выходные не остались без отопления.

Авария привлекла внимание следователей. В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам оценят действия работников обслуживающей организации по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «халатность».

Подключилась и прокуратура Кировского округа. Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по факту коммунальной аварии начали проверку. Также в ведомстве сообщили, что аварийные службы взялись за устранение последствий прорыва.

Прокурорам предстоит выяснить, как органами местного самоуправления и снабжающей организацией соблюдалось законодательство в сфере ЖКХ. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Фото: скриншот видео Вести Омск
#Дарья Зыкова#СКР#Авария#Теплотрасса#Прорыв трубы#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Доследственная проверка#Прокуратура
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