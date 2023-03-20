Прикрыли колесом, чтобы сбить напор. В Омске ищут виновных в прорыве на теплопроводе

В эфире «Вести Омск» сообщили о фонтане кипятка, бьющем из-под земли несколько дней. Вода залила припаркованные автомобили жильцов дома 105 на ул. Южной в Кировском округе. Авария произошла вечером 18 марта. Аварию не ликвидировали больше суток. Саму дыру люди заткнули автомобильной покрышкой, чтобы сбить напор. Но била она все равно с приличной силой. В эфире сообщили, что изначально воду перекрывали, но включили обратно, чтобы люди на выходные не остались без отопления.



Авария привлекла внимание следователей. В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам оценят действия работников обслуживающей организации по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «халатность».