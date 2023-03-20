Прикрыли колесом, чтобы сбить напор. В Омске ищут виновных в прорыве на теплопроводе

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что прямо сейчас идет доследственная проверка по сообщениям в СМИ о прорыве теплотрассы.
В эфире «Вести Омск» сообщили о фонтане кипятка, бьющем из-под земли несколько дней. Вода залила припаркованные автомобили жильцов дома 105 на ул. Южной в Кировском округе. Авария произошла вечером 18 марта. Аварию не ликвидировали больше суток. Саму дыру люди заткнули автомобильной покрышкой, чтобы сбить напор. Но била она все равно с приличной силой. В эфире сообщили, что изначально воду перекрывали, но включили обратно, чтобы люди на выходные не остались без отопления.
Авария привлекла внимание следователей. В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам оценят действия работников обслуживающей организации по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «халатность».
Подключилась и прокуратура Кировского округа. Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по факту коммунальной аварии начали проверку. Также в ведомстве сообщили, что аварийные службы взялись за устранение последствий прорыва.
Прокурорам предстоит выяснить, как органами местного самоуправления и снабжающей организацией соблюдалось законодательство в сфере ЖКХ. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.