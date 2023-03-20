Прибыль омского автоцентра «Евразия» уменьшилась за год почти в 10 раз

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Кризис, охвативший в прошлом году российскую автомобильную отрасль, сказался и на Омске. На прошлой неделе Город55 писал об уменьшении более чем вдвое продаж местного дилера «Тойоты». Сегодня мы обратили внимание на финансовую статистику автоцентра «Евразия», и там все еще хуже.
В общей сложности с этим автоцентром связана деятельность 5 юридических лиц. Их показатели за 2022 год по сравнению с 2021-м значительно ухудшились. Выручка выросла только у одного юрлица, «Евразия-Восток» (с 472 до 815 млн рублей), но зато его прибыль уменьшилась до отрицательных величин (минус 34 млн за год). То есть машин эта компания продала больше, чем обычно, но сделала это в убыток себе.
У остальных компаний ситуация куда более однозначная. У ООО «Евразия» и «Евразия-Центр» выручка уменьшилась в полтора раза, прибыль — вдвое; у «Евразии-Авто» — в 2 и 2 с половиной раза соответственно. Наконец, у ООО «Евразия-Эксперт» выручка сократилась в 7 раз, а прибыль — в 27. В 2021 году эта фирма заработала 334 млн рублей, а в 2022 — всего 12.
Суммарная выручка «Евразии» уменьшилась вдвое, с 5 млрд 518 млн до 2 млрд 657 млн. Прибыль же уменьшилась в 9 раз, с 570 до 63 млн.
Стоит отметить, что в целом по стране продажи легковых автомобилей в феврале 2023 года сократились на 62%. Лидером рынка остается отечественная марка Lada, тогда как доля японских и китайских брендов постоянно уменьшается.