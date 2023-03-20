Прибыль омского автоцентра «Евразия» уменьшилась за год почти в 10 раз

В общей сложности с этим автоцентром связана деятельность 5 юридических лиц. Их показатели за 2022 год по сравнению с 2021-м значительно ухудшились. Выручка выросла только у одного юрлица, «Евразия-Восток» (с 472 до 815 млн рублей), но зато его прибыль уменьшилась до отрицательных величин (минус 34 млн за год). То есть машин эта компания продала больше, чем обычно, но сделала это в убыток себе.