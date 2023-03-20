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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Пожар в автобусе на улице Иркутска: пострадавших нет

Сегодня, 08:41
По информации, полученной от пресс-службы МЧС региона, на одной из улиц Иркутска загорелся автобус, находившийся на маршруте.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные, которые успешно ликвидировали открытое горение за шесть минут. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, пишет ФедералПресс.

Предварительно установлено, что в момент возгорания в автобусе находилось 10 пассажиров. Однако, как сообщили в пресс-службе, все они успели самостоятельно покинуть автобус до прибытия пожарных, и никто из них не пострадал.

Причины возгорания и ущерб, который был нанесен автобусу, устанавливаются специалистами МЧС. Важно отметить, что благодаря оперативной работе пожарных и их профессионализму удалось предотвратить серьезные последствия.

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