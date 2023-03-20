Пожар в автобусе на улице Иркутска: пострадавших нет

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные, которые успешно ликвидировали открытое горение за шесть минут. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, пишет ФедералПресс.
Предварительно установлено, что в момент возгорания в автобусе находилось 10 пассажиров. Однако, как сообщили в пресс-службе, все они успели самостоятельно покинуть автобус до прибытия пожарных, и никто из них не пострадал.
Причины возгорания и ущерб, который был нанесен автобусу, устанавливаются специалистами МЧС. Важно отметить, что благодаря оперативной работе пожарных и их профессионализму удалось предотвратить серьезные последствия.