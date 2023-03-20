Подозреваемого в убийстве фаната «Авангарда» отправили в СИЗО

Как ранее сообщал Город55, подозреваемым в этом убийстве оказался инженер-технолог крупного омского предприятия. В тот день Шерканов пришел в гости к товарищу, мужчины выпили и слишком шумно себя вели, что не понравилось супруге арестованного омича. Женщина сделала замечание, после чего гость назвал хозяина жилища подкаблучником. Вспыхнула ссора, которая продолжилась в подъезде. Там потерпевший и получил смертельные удары ножом.