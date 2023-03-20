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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Подозреваемого в убийстве фаната «Авангарда» отправили в СИЗО

20 марта 2023, 10:57
Фото: 1MI
По ходатайству следствия суд арестовал мужчину на 2 месяца.

В Омске Куйбышевский районный суд города Омска избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 29-летнего фаната из фан-сектора хоккейного клуба «Авангард» Никиты Шерканова.

«По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца», - сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
Арест подозреваемого в убийстве
Видео: СКР по Омской области

Напомним, эта кровавая драма разыгралась в подъезде дома на улице 4-й Амурский проезд ночью 18 марта. По версии следствия, Шерканов после ссоры со своим 30-летним приятелем получил несколько ударов ножом в спину и скончался на месте происшествия.

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Как ранее сообщал Город55, подозреваемым в этом убийстве оказался инженер-технолог крупного омского предприятия. В тот день Шерканов пришел в гости к товарищу, мужчины выпили и слишком шумно себя вели, что не понравилось супруге арестованного омича. Женщина сделала замечание, после чего гость назвал хозяина жилища подкаблучником. Вспыхнула ссора, которая продолжилась в подъезде. Там потерпевший и получил смертельные удары ножом.

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Добавим, что погибший Никита Шерканов, помимо прочего, был известным омским футболистом, который выступал сразу за несколько омских команд по мини-футболу.

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