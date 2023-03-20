Отпуск заволокло туманом. Омичи все еще ждут вылета в Сочи

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
На сайте омского аэропорта объявили о задержке рейса КЛ480 компании «Северный ветер». Вылет по маршруту Омск — Сочи откладывается до 21 марта 14:00 из-за позднего прибытия самолета под рейс.
В Сочи по данным интерактивного сервиса Ventysky сейчас туман. По расписанию самолет должен был прибыть сегодня в 9:55, но все еще задерживается. Теперь обратный рейс переназначен с 11:05 по омскому времени 20 марта на 14:40 часов 21 марта. Омичам придется ждать отправки на юг больше суток.
Напомним, предыдущий рейс этой же авиакомпании тоже задерживался из-за нелетной непогоды в аэропорту принимающей стороны.