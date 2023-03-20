Отпуск заволокло туманом. Омичи все еще ждут вылета в Сочи

В Сочи по данным интерактивного сервиса Ventysky сейчас туман. По расписанию самолет должен был прибыть сегодня в 9:55, но все еще задерживается. Теперь обратный рейс переназначен с 11:05 по омскому времени 20 марта на 14:40 часов 21 марта. Омичам придется ждать отправки на юг больше суток.