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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Отпуск заволокло туманом. Омичи все еще ждут вылета в Сочи

20 марта 2023, 07:13
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске рейс в Сочи откладывается до завтрашнего обеда

Самолет не вылетел из аэропорта Сочи из-за тумана. Теперь омичи не смогут отправиться в отпуск на обратном рейсе. Его перенесли еще на сутки.

На сайте омского аэропорта объявили о задержке рейса КЛ480 компании «Северный ветер». Вылет по маршруту Омск — Сочи откладывается до 21 марта 14:00 из-за позднего прибытия самолета под рейс.

В Сочи по данным интерактивного сервиса Ventysky сейчас туман. По расписанию самолет должен был прибыть сегодня в 9:55, но все еще задерживается. Теперь обратный рейс переназначен с 11:05 по омскому времени 20 марта на 14:40 часов 21 марта. Омичам придется ждать отправки на юг больше суток.

Напомним, предыдущий рейс этой же авиакомпании тоже задерживался из-за нелетной непогоды в аэропорту принимающей стороны.

Фото: скриншот онлайн табло на сайте омского аэропорта
#Дарья Зыкова#Омск#Авиаперевозки#Задержка рейса#Самолет#Туман#Отпуск#Общество#Транспорт#Аэропорт#Новости#Сочи
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