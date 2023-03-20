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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Отец Юлии Началовой считает некорректным сравнивать болезни дочери и Костомарова

Сегодня, 11:48
Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, прокомментировал сравнение болезни дочери с болезнью фигуриста Романа Костомарова.

Из-за трагедии, которая произошла с Юлией, он считает некорректным проводить параллели в этих ситуациях, пишет Общественная служба новостей.

Началов надеется, что фигурист сможет поправиться. При этом он обратил внимание, что люди в целом безответственно относятся к своему здоровью, и последствия этого достаточно печальны.

От имени всей семьи Виктор Началов пожелал спортсмену скорейшего выздоровления и восстановления сил.

Иммунолог Ирина Ярцева высказала предположение, что Костомаров уже дышит самостоятельно – у пациента удалили трахеостому.

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