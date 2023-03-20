Отец Юлии Началовой считает некорректным сравнивать болезни дочери и Костомарова

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Из-за трагедии, которая произошла с Юлией, он считает некорректным проводить параллели в этих ситуациях, пишет Общественная служба новостей.
Началов надеется, что фигурист сможет поправиться. При этом он обратил внимание, что люди в целом безответственно относятся к своему здоровью, и последствия этого достаточно печальны.
От имени всей семьи Виктор Началов пожелал спортсмену скорейшего выздоровления и восстановления сил.
Иммунолог Ирина Ярцева высказала предположение, что Костомаров уже дышит самостоятельно – у пациента удалили трахеостому.