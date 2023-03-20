Омскую фирму заставили заплатить за плохой контроль на стройке парка «Калач на оми»

Позже выяснилось, что в марте 2021 года районная администрация заключила с ООО «Центр строительства и проектирования» договор на осуществление строительного контроля над благоустройством парка. Но по итогу с октября по декабрь 2021 года никакого контроля за работами организация не проводила, что напрямую и отразилось на на качестве выполненной работы.