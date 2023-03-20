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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Омскую фирму заставили заплатить за плохой контроль на стройке парка «Калач на оми»

20 марта 2023, 10:55
Фото: Город55
Решение суда не вступило в законную силу.

В июле 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» администрация Калачинска заключила контракт с ООО «ЗавГор» на благоустройство парка «Калач на Оми». Однако при проведении работ компания допустила массу нарушений.

По инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий подрядчика.

Позже выяснилось, что в марте 2021 года районная администрация заключила с ООО «Центр строительства и проектирования» договор на осуществление строительного контроля над благоустройством парка. Но по итогу с октября по декабрь 2021 года никакого контроля за работами организация не проводила, что напрямую и отразилось на на качестве выполненной работы.

По результатам проверки прокурор направил иск в Арбитражный суд Омской области. В суде требования удовлетворили в полном объеме и постановили взыскать с ООО «Центр строительства и проектирования» более 290 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба Калачинску.

Решение суда не вступило в законную силу, отметили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Благоустройство парка «Калач на Оми» обернулось уголовным делом
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#Ксения Карагодина#Прокуратура#Благоустройство#Парк#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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