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Омский суд назначил арест хоккейному фанату из Магнитогорска за стикер на барабане

20 марта 2023, 08:56
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина на матче в G-Drive арене демонстрировал нацистскую символику.

Пресс-служба Кировского районного суда сообщила, что за демонстрацию нацистской символики во время хоккейного матча назначили административный арест болельщику из Магнитогорска.

Суд установил, что 17 марта на территории «G-Drive Арены», полиция остановила мужчину с изображением нацистской символики на барабане. Он пояснил, что на матч приехал болеть за «Металлург» из Магнитогорска. Барабан со стикерами ему выдали организаторы фанатского клуба. На то, что на стикерах была неприемлемая символика, мужчина внимания не обратил.

Он признал вину в нарушении ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ «публичное демонстрирование нацистской символики». При назначении наказания суд учел, что увидеть символику на матче могли около 10 тыс. человек, также изображение могло попасть на видеотрансляцию матча. Мужчине назначили 7 суток административного ареста. Пока приговор в законную силу не вступил.

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#Дарья Зыкова#Суд#Нацистская символика#Фанаты#Хоккей#G-Drive Арена#Административный арест#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Магнитогорск
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