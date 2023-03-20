Омский суд назначил арест хоккейному фанату из Магнитогорска за стикер на барабане

Суд установил, что 17 марта на территории «G-Drive Арены», полиция остановила мужчину с изображением нацистской символики на барабане. Он пояснил, что на матч приехал болеть за «Металлург» из Магнитогорска. Барабан со стикерами ему выдали организаторы фанатского клуба. На то, что на стикерах была неприемлемая символика, мужчина внимания не обратил.