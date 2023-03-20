Омичи теперь могут купить кофе за минуты связи

Tele2 расширила географию привилегии по обмену минут на кофе. Раньше это было доступно только абонентам в Москве, а сейчас — по всей России, в том числе и в Омске. Клиенты могут выбрать американо или капучино в сети «Вкусно — и точка» в обмен на 200 накопленных минут.