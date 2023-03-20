Омичи теперь могут купить кофе за минуты связи

Posted 20 марта 11:17
Published 20 марта 11:17
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Tele2 расширила географию привилегии по обмену минут на кофе. Раньше это было доступно только абонентам в Москве, а сейчас — по всей России, в том числе и в Омске. Клиенты могут выбрать американо или капучино в сети «Вкусно — и точка» в обмен на 200 накопленных минут.
«Мы придерживаемся позиции, что клиент должен иметь возможность воспользоваться всем оплаченным пакетом на тарифе. А если что-то ему не пригодилось, он может обменять это на другие блага», — подчеркнул директор филиала Tele2 в Омской области Олег Гильбурд.
Кроме того, неиспользованные минуты омичи могут потратить на кино в сервисе Wink, на скидку при покупке смартфонов Infinix, умных колонок и ТВ-приставок в салонах Tele2, а также на трафик в соцсетях и YouTube. Для скидки понадобится промокод из личного кабинета абонента.
Аналитики оператора связи выяснили, что по итогам 2022 года омичи лидируют среди всех сибиряков по обмену минут на кино и трафик в соцсетях, а также скидку на покупку смартфонов в салонах связи. Всего с момента запуска опции в прошлом году омские клиенты обменяли уже более 750 тыс невостребованных для разговоров минут.