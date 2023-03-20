Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 11:17

Published 20 марта 11:17

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Изображение материала

Омичи теперь могут купить кофе за минуты связи

20 марта 2023, 11:17
Фото: Николай Русанов / 1MI
В начале этого года один из российских телеком-операторов запустил масштабную коллаборацию с сетью фастфуда.

Tele2 расширила географию привилегии по обмену минут на кофе. Раньше это было доступно только абонентам в Москве, а сейчас — по всей России, в том числе и в Омске. Клиенты могут выбрать американо или капучино в сети «Вкусно — и точка» в обмен на 200 накопленных минут.

«Мы придерживаемся позиции, что клиент должен иметь возможность воспользоваться всем оплаченным пакетом на тарифе. А если что-то ему не пригодилось, он может обменять это на другие блага», — подчеркнул директор филиала Tele2 в Омской области Олег Гильбурд.

Кроме того, неиспользованные минуты омичи могут потратить на кино в сервисе Wink, на скидку при покупке смартфонов Infinix, умных колонок и ТВ-приставок в салонах Tele2, а также на трафик в соцсетях и YouTube. Для скидки понадобится промокод из личного кабинета абонента.

Аналитики оператора связи выяснили, что по итогам 2022 года омичи лидируют среди всех сибиряков по обмену минут на кино и трафик в соцсетях, а также скидку на покупку смартфонов в салонах связи. Всего с момента запуска опции в прошлом году омские клиенты обменяли уже более 750 тыс невостребованных для разговоров минут.

#Омск#Омская область#Общество#Город
Подпишитесь
«Победный» салют. В Омске нашли организатора фейерверка на 9 мая
Сегодня, 04:29
Зимние причуды. Омскую область в середине весны засыпало снегом
Сегодня, 03:15
Прогнили фанеры. Стала известна судьба скейт-парка на «Зеленом острове» в Омске
Сегодня, 08:54
Компания экс-депутата Голушко нанесла ответный удар омскому минмущества
Сегодня, 09:05
В Омском областном суде признали завышенными тарифы «Магнита» на вывоз мусора
Сегодня, 05:32
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
Сегодня, 02:28