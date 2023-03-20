Омичам на два месяца запретят выезжать в лес из-за угрозы пожаров

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В Омской области с апреля вводится противопожарный режим, сообщили в министерстве региональной безопасности. На время действия ограничений запретят разводить костры, сжигать траву, мусор, листву вне специальных мест, а также выезжать в леса.
Особый противопожарный режим будет установлен:
Начало пожароопасного сезона связано с повышением дневных температур и сходом снежного покрова. Увеличивается риск возникновения лесных пожаров из-за палов сухой травы. Открытие пожароопасного сезона в лесах не означает возникновение лесных пожаров. Это сделано, прежде всего, для того, чтобы перевести регионы в режим повышенной готовности и оперативно реагировать в случае возникновения возгораний.