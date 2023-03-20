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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Омичам на два месяца запретят выезжать в лес из-за угрозы пожаров

20 марта 2023, 05:59
Фото: 1MI
Иллюстрация
В регионе будет действовать противопожарный режим.

В Омской области с апреля вводится противопожарный режим, сообщили в министерстве региональной безопасности. На время действия ограничений запретят разводить костры, сжигать траву, мусор, листву вне специальных мест, а также выезжать в леса.


Особый противопожарный режим будет установлен:

Начало пожароопасного сезона связано с повышением дневных температур и сходом снежного покрова. Увеличивается риск возникновения лесных пожаров из-за палов сухой травы. Открытие пожароопасного сезона в лесах не означает возникновение лесных пожаров. Это сделано, прежде всего, для того, чтобы перевести регионы в режим повышенной готовности и оперативно реагировать в случае возникновения возгораний.

Названы предварительные даты пожароопасного сезона для районов Омской области
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#Евгений Игишев#Министерство региональной безопасности#Противопожарная безопасность#Пожароопасность#Лесной пожар#Общество#Омская область
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