Начали с географии и литературы. В Омске стартовал досрочный этап ЕГЭ

В 2023 году государственная итоговая аттестация пройдет в три периода: досрочный (с 20 марта), основной период (с 26 мая) и дополнительные дни в сентябре. Отметим, что в сентябре будут сдавать те, кто по уважительным причинам не смог сдать или явиться в основной период.