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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Начали с географии и литературы. В Омске стартовал досрочный этап ЕГЭ

20 марта 2023, 09:47
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области начался досрочный этап ЕГЭ

С 20 марта по 19 апреля проходит досрочный период ЕГЭ-2023.

В Омской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ. Сегодня, 20 марта, 33 человека сдавали экзамены по географии и литературе. Отметим, что все досрочные экзамены будут проходить в школе № 132. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.

В 2023 году государственная итоговая аттестация пройдет в три периода: досрочный (с 20 марта), основной период (с 26 мая) и дополнительные дни в сентябре. Отметим, что в сентябре будут сдавать те, кто по уважительным причинам не смог сдать или явиться в основной период.

Всего в досрочном этапе примут участие 189 человек. В основном это выпускники прошлых лет. По итогу 113 участников будут сдавать русский язык, 60 — профильную математику и лишь один — базовую математику. Отметим, что обществознание стало одним из самых популярных предметов по выбору, его выбрали 70 человек. Далее идет биология, английский язык, история и физика.

Русский язык и математика. Какие предметы ЕГЭ будут сдавать выпускники в Омске
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#Ксения Карагодина#Омск#Дети#Экзамены#ЕГЭ#Сдача ЕГЭ#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Россия
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