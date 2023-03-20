Начали с географии и литературы. В Омске стартовал досрочный этап ЕГЭ

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Омской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ. Сегодня, 20 марта, 33 человека сдавали экзамены по географии и литературе. Отметим, что все досрочные экзамены будут проходить в школе № 132. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.
В 2023 году государственная итоговая аттестация пройдет в три периода: досрочный (с 20 марта), основной период (с 26 мая) и дополнительные дни в сентябре. Отметим, что в сентябре будут сдавать те, кто по уважительным причинам не смог сдать или явиться в основной период.
Всего в досрочном этапе примут участие 189 человек. В основном это выпускники прошлых лет. По итогу 113 участников будут сдавать русский язык, 60 — профильную математику и лишь один — базовую математику. Отметим, что обществознание стало одним из самых популярных предметов по выбору, его выбрали 70 человек. Далее идет биология, английский язык, история и физика.