На горнолыжном курорте в Сибири 24 человека застряли на подвесной канатной дороге

На горнолыжном курорте Шерегеш вышла из строя подвесная канатная дорога, которая поднимала туристов на склон. Об этом сообщает портал «Сибдепо» со ссылкой на областную поисково-спасательную службу ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».