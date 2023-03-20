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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

На горнолыжном курорте в Сибири 24 человека застряли на подвесной канатной дороге

20 марта 2023, 10:38
Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса
Отдыхающих в Шерегеше пришлось снимать спасателям.

На горнолыжном курорте Шерегеш вышла из строя подвесная канатная дорога, которая поднимала туристов на склон. Об этом сообщает портал «Сибдепо» со ссылкой на областную поисково-спасательную службу ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Отмечается, что на подъемнике застряли 24 человека, в том числе один ребенок. Их пришлось снимать спасателям Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда. Также в спасательной операции приняли участие работники канатной дороги.

После того, как людей сняли с подъемника, их перевезли в безопасное место. Как долго продлится ремонт подъемника, не уточняется.

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса
#Ольга Акамова#Сибирь#Отдых#Курорт#Горнолыжный курорт#Город#Происшествия#Кузбасс
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