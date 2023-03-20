На горнолыжном курорте в Сибири 24 человека застряли на подвесной канатной дороге

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
На горнолыжном курорте Шерегеш вышла из строя подвесная канатная дорога, которая поднимала туристов на склон. Об этом сообщает портал «Сибдепо» со ссылкой на областную поисково-спасательную службу ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».
Отмечается, что на подъемнике застряли 24 человека, в том числе один ребенок. Их пришлось снимать спасателям Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда. Также в спасательной операции приняли участие работники канатной дороги.
После того, как людей сняли с подъемника, их перевезли в безопасное место. Как долго продлится ремонт подъемника, не уточняется.