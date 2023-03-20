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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Московские пожарные дважды за сутки тушили одну и ту же квартиру на улице Раменки

Сегодня, 09:11
Столичные пожарные дважды в течение суток вынуждены были тушить одну и ту же квартиру на 14 этаже на улице Раменки.

Как сообщает 360tv.ru, сначала 19 марта там загорелись мебель, бытовая техника и другие вещи на площади 20 квадратных метров. Возможно, ущерб был бы меньше, но хозяин открывал дверь 10 минут. Когда пожар потушили, ехать в больницу он отказался.

Прошло всего несколько часов, и квартира снова загорелась, теперь уже ночью. Как отметили пожарные, квартира завалена разным хламом. На этот раз площадь пожара была в четыре разе меньше.

#Происшествия
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