Московские пожарные дважды за сутки тушили одну и ту же квартиру на улице Раменки

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Как сообщает 360tv.ru, сначала 19 марта там загорелись мебель, бытовая техника и другие вещи на площади 20 квадратных метров. Возможно, ущерб был бы меньше, но хозяин открывал дверь 10 минут. Когда пожар потушили, ехать в больницу он отказался.
Прошло всего несколько часов, и квартира снова загорелась, теперь уже ночью. Как отметили пожарные, квартира завалена разным хламом. На этот раз площадь пожара была в четыре разе меньше.