Контроль за воздухом, начало стройки на Химиков и новое кладбище. Омск сегодня

В пресс-службе минстроя Омской области сообщили о возобновлении строительства на ул. Химиков, 28. Свои квартиры ожидают 138 участников долевого строительства.

Контракт был заключен еще в октябре 2022 года с ООО «ГК „ЭнергоСистемы“. В данные момент строители демонтировали старые технические конструкции, которые не прошли в свое время экспертизу, а также пришедшие в негодность вентиляционные шахты. Параллельно приступили к монтажу оконных блоков и расширению дверных проемов. Также строители уже усиливают балконы и приступают к установке сантехники и электротехническим работам. Готовность дома — 65%. Его планируют сдать в эксплуатацию в конце года.