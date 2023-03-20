Контроль за воздухом, начало стройки на Химиков и новое кладбище. Омск сегодня

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Новость №1. В Омске появятся две станции по контролю за загрязнением воздуха за 37 млн рублей
В Омске на Московке-2 и в Амурском поселке установят автоматические станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха. На сайте госзакупок, на прошлой неделе, 15 и 17 марта, прошел аукцион, который определил поставщика станций. Общая цена двух контрактов — 37 млн рублей. Станции будут определять концентрацию в воздухе сероводорода, диоксида серы, формальдегида, хлорида водорода и других веществ. В Амурском поселке оборудование поставят на улице Багратиона, 27Г, а на Московке-2 на улице Гашека, 6. Установят и настроят станции уже к середине ноября.
Новость №2. В Омске возобновили строительство на проблемном долгострое
В пресс-службе минстроя Омской области сообщили о возобновлении строительства на ул. Химиков, 28. Свои квартиры ожидают 138 участников долевого строительства.
Контракт был заключен еще в октябре 2022 года с ООО «ГК „ЭнергоСистемы“. В данные момент строители демонтировали старые технические конструкции, которые не прошли в свое время экспертизу, а также пришедшие в негодность вентиляционные шахты. Параллельно приступили к монтажу оконных блоков и расширению дверных проемов. Также строители уже усиливают балконы и приступают к установке сантехники и электротехническим работам. Готовность дома — 65%. Его планируют сдать в эксплуатацию в конце года.
Новость №3. В Кировском округе Омска построят новое кладбище за 121 млн рублей
Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство Западного кладбища в Кировском округе на ул. 7-я Москаленская. Его площадь составит свыше 60 тысяч квадратных метров. Вдобавок планируют построить пост охраны. Мест под захоронения планируется около 3,7 тыс. Строительство обещают закончить за 14 месяцев. Муниципальный контракт на строительство объекта должны заключить в 2023 году. Отметим, что из бюджета на строительство выделят 121 млн рублей.