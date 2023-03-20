Как бороться со страхом смерти: рекомендации психологов

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Экзистенциальные психологи убеждены, что страх смерти является необходимым для того, чтобы бережно относиться к себе и своим близким, а также для того, чтобы осознанно выбирать, как провести свою жизнь. Об этом пишет издание pravda.ru.
В статье приводятся рекомендации о том, как бороться со страхом смерти и соприкасаться с ним. Некоторым помогает визит к психологу. Других спасают специальные техники из когнитивно-поведенческой терапии. Они помогают проработать убеждения, стереотипы поведения, а также вернуть ощущение контроля над своей жизнью.