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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Как бороться со страхом смерти: рекомендации психологов

Сегодня, 14:42
Танатофобия - страх смерти, является нормальной реакцией человека на данность жизни и может проявляться в разных ситуациях, включая кризисные периоды и возрастные изменения. Однако, когда страх превращается в фобию, это уже является расстройством и может приводить к избеганию определенных ситуаций

Экзистенциальные психологи убеждены, что страх смерти является необходимым для того, чтобы бережно относиться к себе и своим близким, а также для того, чтобы осознанно выбирать, как провести свою жизнь. Об этом пишет издание pravda.ru.

В статье приводятся рекомендации о том, как бороться со страхом смерти и соприкасаться с ним. Некоторым помогает визит к психологу. Других спасают специальные техники из когнитивно-поведенческой терапии. Они помогают проработать убеждения, стереотипы поведения, а также вернуть ощущение контроля над своей жизнью.

 

 

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