Иностранцу дали 16 лет строгого режима за ввоз наркотиков в Омскую область

В сентябре прошлого года обвиняемый вместе с неизвестным подельником провез на поезде 1,2 кг мефедрона в Россию. Сообщники планировали продавать наркотики, но их планам помешали сотрудники УФСБ России по Омской области, которые задержали одного из них.