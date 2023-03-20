Иностранцу дали 16 лет строгого режима за ввоз наркотиков в Омскую область

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщают, что 32-летний житель Казахстана получил 16 лет строгого режима. Он признан виновным в контрабанде наркотиков (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
В сентябре прошлого года обвиняемый вместе с неизвестным подельником провез на поезде 1,2 кг мефедрона в Россию. Сообщники планировали продавать наркотики, но их планам помешали сотрудники УФСБ России по Омской области, которые задержали одного из них.
Наркотики были изъяты и по решению суда будут уничтожены. Также идет розыск его подельника. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.
Приговор в законную силу не вступил.