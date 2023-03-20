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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:59

Дом раздора. В Омске подтвердили неприемлемое состояние дома на Профинтерна

20 марта 2023, 06:37
Фото: скриншот видео Вести Омск

В Омске прокуратура потребовала срочно отремонтировать дом с трещиной

Начались тяжбы. В Омске «спорят» из-за опасности трещины на пятиэтажке.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокуроры Кировского округа через суд требуют отремонтировать фасад пятиэтажного дома № 9 на ул. Профинтерна. Проверка ведомства показала неудовлетворительное техническое состояние дома. Поводом для нее стали сообщения в СМИ о жалобах жильцов.

В прокуратуре подтвердили наличие опасных трещин и разломов на фасаде здания. Из-за ненадлежащего обслуживания дома директору УК «Левобережье» внесли представление. Прокуратура также направила иск с требованиями к Фонду капитального ремонта о незамедлительном проведении работ. Акты прокурорского реагирования сейчас на рассмотрении. Напомним, что люди там живут с «вентиляцией» около 10 лет, но дом признать аварийным не удавалось.

Отметим, что мэр Омска Сергей Шелест ранее сообщал, что экспертиза от компании «СтройТехЭксперт» не показала угрозы обрушения дома. Жильцы же боятся повторения истории с домом на ул. 20-го Партсъезда. Напомним, там вокруг дома тоже разгорелись тяжбы. Фонд обязали провести ремонт, а после дом признали аварийным. И буквально через несколько дней рухнула торцевая стена.

Обрушения не будет. Мэр Омска Шелест сообщил о состоянии пятиэтажки на Профинтерна
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#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура#Аварийное жилье#Фонд капремонта#Управляющая компания#Жалобы#Опасное жилье#Общество#Город#Новости
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