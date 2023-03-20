Дом раздора. В Омске подтвердили неприемлемое состояние дома на Профинтерна

В прокуратуре подтвердили наличие опасных трещин и разломов на фасаде здания. Из-за ненадлежащего обслуживания дома директору УК «Левобережье» внесли представление. Прокуратура также направила иск с требованиями к Фонду капитального ремонта о незамедлительном проведении работ. Акты прокурорского реагирования сейчас на рассмотрении. Напомним, что люди там живут с «вентиляцией» около 10 лет, но дом признать аварийным не удавалось.