Диетолог назвал способ избежать дефицита витаминов D и A весной

По словам диетолога, витамин D, обычно, вырабатывается в коже под действием солнечных лучей. Свет его главный источник. В зимнее время не его хватает, как и витамина D. Эта проблема возникает, если человек не использует вещество в качестве добавки или в составе комплекса витаминов, редко бывая на солнце с открытым телом зимой.