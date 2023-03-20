Диетолог назвал способ избежать дефицита витаминов D и A весной

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Эксперт пояснила, что для восполнения полезных веществ необходимо есть молочку. Об этом пишет NEWS.ru.
Витамин D содержится жирной рыбе и молоке. Такие продукты должны быть в рационе человека. Витамина А много в оранжевых овощах и фруктах. Здесь имеется в виду морковь, тыква, красный перец и помидоры. В зимнее время подобных продуктов не хватает. В результате может возникнуть дефицит витамина A, сказала Круглова.
По словам диетолога, витамин D, обычно, вырабатывается в коже под действием солнечных лучей. Свет его главный источник. В зимнее время не его хватает, как и витамина D. Эта проблема возникает, если человек не использует вещество в качестве добавки или в составе комплекса витаминов, редко бывая на солнце с открытым телом зимой.