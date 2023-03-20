Дали зеленый свет. В Кировском округе Омска появится новое кладбище за 121 млн рублей

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В пресс-центре администрации Омска сообщили, что департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство Западного кладбища на ул. 7-я Москаленская в Кировском округе.
Кладбище построят за 14 месяцев, его площадь составит свыше 60 тысяч квадратных метров. Вдобавок у кладбища появится пост охраны.
Напомним, что в декабре прошлого года проект строительства кладбища получил положительное заключение экспертизы проектной документации. Всего под захоронения планируется 3,7 тысячи мест.
Муниципальный контракт на строительство объекта заключат в этом году. Отметим, что на строительство из бюджета выделят 121 млн рублей.