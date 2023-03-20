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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Дали зеленый свет. В Кировском округе Омска появится новое кладбище за 121 млн рублей

20 марта 2023, 13:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске построят новое кладбище на 3,7 тысячи мест

Кладбище построят за 14 месяцев.

В пресс-центре администрации Омска сообщили, что департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство Западного кладбища на ул. 7-я Москаленская в Кировском округе.

Кладбище построят за 14 месяцев, его площадь составит свыше 60 тысяч квадратных метров. Вдобавок у кладбища появится пост охраны.

Напомним, что в декабре прошлого года проект строительства кладбища получил положительное заключение экспертизы проектной документации. Всего под захоронения планируется 3,7 тысячи мест.

Муниципальный контракт на строительство объекта заключат в этом году. Отметим, что на строительство из бюджета выделят 121 млн рублей.

Стало известно, где в Омске появится новое кладбище
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#Ксения Карагодина#Кладбище#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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