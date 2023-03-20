Дали зеленый свет. В Кировском округе Омска появится новое кладбище за 121 млн рублей

В пресс-центре администрации Омска сообщили, что департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство Западного кладбища на ул. 7-я Москаленская в Кировском округе.



Кладбище построят за 14 месяцев, его площадь составит свыше 60 тысяч квадратных метров. Вдобавок у кладбища появится пост охраны.



Напомним, что в декабре прошлого года проект строительства кладбища получил положительное заключение экспертизы проектной документации. Всего под захоронения планируется 3,7 тысячи мест.



Муниципальный контракт на строительство объекта заключат в этом году. Отметим, что на строительство из бюджета выделят 121 млн рублей.