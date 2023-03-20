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Александр Бурков распорядился организовать праздник в честь Сергея Манякина

20 марта 2023, 08:05
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Выдающемуся омскому руководителю исполнилось бы в этом году 100 лет. Праздничные мероприятия подготовит на 2 половину года оргкомитет.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что Александр Бурков распорядился создать оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий в честь Сергея Манякина. Он руководил регионом с 1961 по 1987 год.

7 ноября 2023 года Герою Социалистического труда и Почетному гражданину Омска Сергею Манякину исполнилось бы 100 лет.

«Современники с теплотой вспоминают „золотые“ годы Манякина. При нем Омск получил статус миллионника — население выросло с 650 тыс. до почти 1,2 млн человек. В городе построили Музтеатр, Омский государственный университет, автовокзал и другие важные объекты. Вдоль Иртышской набережной началось многоэтажное строительство. Все эти достижения обеспечили задел для дальнейшего развития нашего региона. Считаю, что в год знакового юбилея мы должны отметить вклад Сергея Иосифовича», — отметил Александр Бурков.

В оргкомитет вошли общественники и представители профильных региональных министерств. В их числе, например, вице-губернатор Олег Заремба, зампред Заксобрания Александр Артемов, министр сельского хозяйства Николай Дрофа и министр культуры Юрий Трофимов.

У оргкомитета есть время до 10 апреля, чтобы разработать и утвердить план праздничных мероприятий. Их планируется провести во втором полугодии 2023 года. Инициативу губернатора поддержал соратник Сергея Манякина — директор ООО «Соляное» Виктор Белевкин.

#Дарья Зыкова#Правительство Омской области#Почетный гражданин#Комитет#Общество#Город#Новости#Омская область#Сергей Манякин#Александр Бурков#Юбилей
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