Александр Бурков распорядился организовать праздник в честь Сергея Манякина

У оргкомитета есть время до 10 апреля, чтобы разработать и утвердить план праздничных мероприятий. Их планируется провести во втором полугодии 2023 года. Инициативу губернатора поддержал соратник Сергея Манякина — директор ООО «Соляное» Виктор Белевкин.