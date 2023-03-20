Актер из "Бандитского Петербурга" отказался проходить медосвидетельствование

Протокол, переданный из судебного участка № 348 Мытищинского района Московской области, указывает, что 20 марта 2023 года в 03:07 Тарабукин управлял автомобилем Mercedes-Benz, имея признаки алкогольного опьянения, включая запах, нарушение речи и неустойчивость позы. Тарабукин отказался от дачи пояснений и подписи протокола. Дело подпадает под часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ - "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".