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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Актер из "Бандитского Петербурга" отказался проходить медосвидетельствование

Сегодня, 11:30
Актер Михаил Тарабукин, известный по сериалу "Бандитский Петербург", будет в суде отвечать за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Протокол, переданный из судебного участка № 348 Мытищинского района Московской области, указывает, что 20 марта 2023 года в 03:07 Тарабукин управлял автомобилем Mercedes-Benz, имея признаки алкогольного опьянения, включая запах, нарушение речи и неустойчивость позы. Тарабукин отказался от дачи пояснений и подписи протокола. Дело подпадает под часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ - "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Михаил Тарабукин известен своими ролями в разнообразных фильмах и жанрах, от криминальных драм до мелодрам и комедий, пишет ФедералПресс.

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