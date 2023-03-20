25 процентов жителей РФ жалуются на сокращение рабочих бонусов и соцпакета

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Аналитики сообщили, что 80 процентов сотрудников транспортной сферы, 60 процентов медиков и 50 процентов представителей туристической отрасли и 42 процента строителей отметили урезание льгот, передает Общественная служба новостей.
На сокращение пакета добровольного медицинского страхования указали 23 процента участников опроса, а 15 процентов вовсе лишились данной опции. Результаты опроса также показали, что 15 процентов работодателей сократили расходы на корпоративный транспорт, 13 процентов – на компенсацию питания и 13 процентов – на оплату расходов на детей.
О готовности сменить работу заявили 58 процентов опрошенных – они желают расширить свой социальный пакет. Полностью довольны своей работой и бонусами только 5 процентов участников опроса.
Отмечается, что 48 процентов респондентов до 10 процентов своей заработной платы экономят за счет соцпакета. У 9 процентов экономия составляет 5 процентов от зарплаты.