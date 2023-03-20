25 процентов жителей РФ жалуются на сокращение рабочих бонусов и соцпакета

На сокращение пакета добровольного медицинского страхования указали 23 процента участников опроса, а 15 процентов вовсе лишились данной опции. Результаты опроса также показали, что 15 процентов работодателей сократили расходы на корпоративный транспорт, 13 процентов – на компенсацию питания и 13 процентов – на оплату расходов на детей.