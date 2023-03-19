«Ведра и тазы — спасение». Омичи показали текущую крышу детского сада

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Омичи опубликовали видеозапись из детского сада №214 в Омске. В коридоре течет с потолка, от сырости он покрылся грязно-желтыми пятнами. Пост появился в группе «Я живу в Омске».
«Ведра и тазы — спасение от протекающей крыши. В саду чувствуется „запах проводки“. Со слов мамы одного из воспитанников, заведующая никаких мер не принимает. Обращение в департамент образования результатов не дало», — сказано в публикации.
В комментариях омичи поделились воспоминаниями об этом учреждении, говорят, аналогичное состояние здания было еще в 2004 году.
Среди заинтересованных пользователей оказался официальный аккаунт мэрии Омска. Чиновники сообщили, что в прошло году в саду частично отремонтировали кровлю, кроме участка перехода между корпусами. «Потребность в ремонте кровли учтена и будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования», — добавили представили горадминистрации.
Напомним, сегодня мы уже рассказывали о недовольстве горожан текущей крышей. Тогда речь шла о «новом» потолке в купленной квартире: