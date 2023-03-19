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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

«Ведра и тазы — спасение». Омичи показали текущую крышу детского сада

19 марта 2023, 13:02
Фото: 1MI
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Омичи сообщили о текущей крыше в детском саду №214

Чиновники мэрии прокомментировали ситуацию.

Омичи опубликовали видеозапись из детского сада №214 в Омске. В коридоре течет с потолка, от сырости он покрылся грязно-желтыми пятнами. Пост появился в группе «Я живу в Омске».

«Ведра и тазы — спасение от протекающей крыши. В саду чувствуется „запах проводки“. Со слов мамы одного из воспитанников, заведующая никаких мер не принимает. Обращение в департамент образования результатов не дало», — сказано в публикации.

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В комментариях омичи поделились воспоминаниями об этом учреждении, говорят, аналогичное состояние здания было еще в 2004 году.

Среди заинтересованных пользователей оказался официальный аккаунт мэрии Омска. Чиновники сообщили, что в прошло году в саду частично отремонтировали кровлю, кроме участка перехода между корпусами. «Потребность в ремонте кровли учтена и будет рассмотрена при выделении дополнительного финансирования», — добавили представили горадминистрации.

Напомним, сегодня мы уже рассказывали о недовольстве горожан текущей крышей. Тогда речь шла о «новом» потолке в купленной квартире:

«Погорят со мной соседи». Омич купил квартиру и наткнулся на «подводный камень»
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#Детский сад#Жалобы#Соцсети#Мэрия#Общество#Город#Дети#Новости#Омск
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