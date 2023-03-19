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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В зоне СВО погиб омский боец ЧВК «Вагнер»

19 марта 2023, 14:02
Фото: 1MI
иллюстрация
Молодой человек увлекался спортом.

Основатели омской академии единоборств братьев Шеметовых сообщили о смерти своего воспитанника Серика Батталова. Он погиб во время выполнения служебно-боевой задачи в зоне специальной военной операции.

Серик Батталов был бойцом ЧВК «Вагнер». В 2017 году суд вынес ему обвинительный приговор по делу об убийстве Александра Раткевича. Омича приговорили к 22 годам лишения свободы.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

#Смерть#Сво#Общество#Происшествия#Спецоперация#Новости#Омская область#Омск#Россия
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