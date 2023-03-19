В зоне СВО погиб омский боец ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Основатели омской академии единоборств братьев Шеметовых сообщили о смерти своего воспитанника Серика Батталова. Он погиб во время выполнения служебно-боевой задачи в зоне специальной военной операции.
Серик Батталов был бойцом ЧВК «Вагнер». В 2017 году суд вынес ему обвинительный приговор по делу об убийстве Александра Раткевича. Омича приговорили к 22 годам лишения свободы.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.