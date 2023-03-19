В зоне СВО погиб 23-летний выпускник Омского кадетского корпуса

«Только самые трогательные и теплые моменты всплывают в памяти. Данил учился в нашей школе с третьего по седьмой класс. И учителям, и одноклассникам он запомнился красивым, интеллигентным, воспитанным, целеустремленным парнем. Он любил учиться и для себя, и чтобы обязательно порадовать свою любимую маму», — вспоминают сотрудники гимназии.