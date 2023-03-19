В зоне СВО погиб 23-летний выпускник Омского кадетского корпуса

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
МБОУ «Крутинская гимназия» Крутинского района Омской области сообщает о смерти выпускника Данила Петрова. Он погиб в ходе специальной военной операции на 23-м году жизни.
«Только самые трогательные и теплые моменты всплывают в памяти. Данил учился в нашей школе с третьего по седьмой класс. И учителям, и одноклассникам он запомнился красивым, интеллигентным, воспитанным, целеустремленным парнем. Он любил учиться и для себя, и чтобы обязательно порадовать свою любимую маму», — вспоминают сотрудники гимназии.
Данил принимал участие в Молодежном первенстве России по футболу. С детства мечтал стать военным. Обучался в кадетском классе гимназии. В 2014 году поступил в Омский кадетский корпус. Затем с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище. После выпуска был направлен для прохождения службы в зону СВО.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.