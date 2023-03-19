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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

В зоне СВО погиб 23-летний выпускник Омского кадетского корпуса

19 марта 2023, 12:38
Фото: 1MI
иллюстрация
Он с отличием окончил военное училище и отправился на спецоперацию для прохождения службы.

МБОУ «Крутинская гимназия» Крутинского района Омской области сообщает о смерти выпускника Данила Петрова. Он погиб в ходе специальной военной операции на 23-м году жизни.

«Только самые трогательные и теплые моменты всплывают в памяти. Данил учился в нашей школе с третьего по седьмой класс. И учителям, и одноклассникам он запомнился красивым, интеллигентным, воспитанным, целеустремленным парнем. Он любил учиться и для себя, и чтобы обязательно порадовать свою любимую маму», — вспоминают сотрудники гимназии.

Данил принимал участие в Молодежном первенстве России по футболу. С детства мечтал стать военным. Обучался в кадетском классе гимназии. В 2014 году поступил в Омский кадетский корпус. Затем с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище. После выпуска был направлен для прохождения службы в зону СВО.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

#Смерть#Сво#Происшествия#Общество#Спецоперация#Новости#Омская область#Омск#Новосибирск#Россия
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