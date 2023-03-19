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Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

В столкновении двух авто под Омском пострадал 11-летний ребенок

19 марта 2023, 03:05
Фото: 1MI
иллюстрация
В больнице также оказался водитель.

20 марта в 18:10 стало известно о происшествии, в котором пострадал ребенок. Авария случилась на автодороге Омск — Черлак. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

47-летний водитель «ВАЗ-2104» оказался на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Lada Priora». За рулем последнего был 70-летний мужчина.

В результате ДТП водителя и пассажира «Жигули» — 11-летнего мальчика — пришлось госпитализировать.

По факту дорожного инцидента проводится проверка.

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