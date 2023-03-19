В столкновении двух авто под Омском пострадал 11-летний ребенок

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
20 марта в 18:10 стало известно о происшествии, в котором пострадал ребенок. Авария случилась на автодороге Омск — Черлак. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
47-летний водитель «ВАЗ-2104» оказался на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Lada Priora». За рулем последнего был 70-летний мужчина.
В результате ДТП водителя и пассажира «Жигули» — 11-летнего мальчика — пришлось госпитализировать.
По факту дорожного инцидента проводится проверка.