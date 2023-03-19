В Омске три недели не могут найти 85-летнюю пенсионерку

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» объявил о поисках 85-летней пенсионерки. Ориентировку можно найти в соцсетях волонтеров.
Известно, что женщина пропала в начале марта этого года. Проживает на 2-й Береговой улице. Пожилая омичка может нуждаться в медицинской помощи, подчеркивают добровольцы.
Известны приметы: рост 158 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, карие глаза. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пенсионерке, просят обратиться в полицию или к поисковикам.
Напомним, ранее мы рассказывали о поисках 13-летнего подростка. Его удалось вернуть домой.